La filiale CDMO d'Univercells vient de décrocher un premier contrat concret lié au Covid-19.

Univercells, la biotech sise à Gosselies et spécialisée dans la production de vaccins à grande échelle, vient de décrocher un premier contrat concret lié au Covid-19. En fait, C'est Exothera, sa filiale CDMO (contract development and manufacturing organization, soit de la sous-traitance pharmaceutique à façon), qui a été retenue par CyanVac pour développer et produire son vaccin à injection par voie nasale. Une innovation médicale sur base d'un vecteur viral qui code la protéine Spike du Covid-19 et qui a donné de bons résultats lors d'études précliniques. Cette année, Exothera va produire du matériel d'essai clinique pour les études de phase 3 au départ de l'usine Vega d'Univercells, un des deux sites créés sur l'ancien site de Systemat à Jumet.