"Un génie des affaires": les figures du CAC 40 rendent hommage à Albert Frère

"Génie des affaires", le baron Albert Frère, décédé lundi à 92 ans, était l'entrepreneur le plus célèbre et le plus riche de Belgique, et un acteur incontournable du CAC 40, sa holding GBL détenant des participations chez Total, Lafarge ou Pernod Ricard.