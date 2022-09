Un fonds d'investissement suisse et un consortium d'investisseurs belges ont conclu un accord avec le fonds de pension canadien CDPQ en vue d'acquérir les parts de ce dernier dans Fluxys, selon un communiqué diffusé vendredi soir. Le nouvel actionnaire suisse a déboursé près de 800 millions d'euros pour les actions des Canadiens, écrivent les journaux De Tijd et L'Echo.

Fluxys est un gestionnaire de réseau de gaz qui opère en Belgique via Fluxys Belgium, mais aussi dans d'autres pays.

"Energy Infrastructure Partners (EIP, le fonds suisse, NDLR.) reprendra la majorité de la participation de CDPQ. Investisseur en infrastructures et spécialiste du secteur de l'énergie, EIP travaille aux côtés de Fluxys depuis 2016 en tant que partenaire dans FluxSwiss", selon le communiqué de Fluxys. Aux côtés de EIP, ce sont AG Insurance, Ethias et la SFPI (déjà actionnaire) qui reprennent une partie de la participation de CDPQ (19,85%) dans Fluxys.

Selon L'Echo et De Tijd, EIP s'est acquitté de près de 800 millions pour les actions de CDPQ. De quoi valoriser Fluxys à près de 4 milliards d'euros.

