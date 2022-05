Le récent rapport de Robert Walters intitulé "Act Like a Start-Up" (Agir comme une start-up) révèle que 50 % des professionnels interrogés choisiraient une start-up comme prochaine étape de leur carrière. Ces structures ne sont cependant pas adaptées à n'importe quel profil. Explications.

Les start up qui prônent, entre autres, des valeurs comme le bien social et le respect de l'environnement sont attrayantes à l'heure actuelle auprès des candidats. Mais sont-elles adaptées à n'importe quel profil d'employé ? Margaux Schoukens, consultante chez Robert Walters, explique à quel type d'employé peut s'adresser une start-up, et qui ferait mieux de choisir une organisation plus traditionnelle.

Environnement de travail

Un environnement attrayant, des personnes performantes et ambitieuses avec un objectif clair, et une atmosphère agréable au bureau,... C'est l'image d'Epinal que la plupart des gens ont du travail dans une start-up.

"C'est certainement vrai", déclare Margaux Schoukens. "Mais travailler dans une start-up signifie aussi qu'il y a souvent un manque de structure claire, et pas de responsabilités définies pour chaque individu. Parce que tout est nouveau, aucune procédure n'a encore été établie. Êtes-vous quelqu'un qui aime la structure et les tâches clairement définies ? Alors une start-up n'est peut-être pas faite pour vous."

Compensation

Parce qu'elles sont nouvelles, les start-ups disposent souvent de moins de ressources financières que les organisations plus grandes et traditionnelles qui existent depuis des années. Margaux Schoukens: "Si vous envisagez d'échanger votre emploi actuel contre un emploi dans une start-up, sachez que vous devrez peut-être faire des sacrifices en termes de salaire et d'avantages sociaux. Pensez, par exemple, à moins de vacances, à l'absence de paquet d'assurances ou à un bonus limité."

Flexibilité

Travailler de manière flexible est l'un des grands avantages de travailler pour une start-up. Vous déterminez vos propres horaires de travail, vous avez la liberté et la confiance nécessaires pour mener vos tâches aussi bien que possible, à votre manière. Mais cette flexibilité peut aussi être un inconvénient. "Les employés des start-up doivent généralement travailler dur, et n'ont pas peur de travailler pendant le week-end ou les vacances, ce qui peut avoir un effet négatif sur votre équilibre entre vie professionnelle et vie privée", prévient la consultante RH.

Innovation

"En plus, il ne faut pas avoir peur de faire preuve d'innovation ou d'esprit d'entreprise", ajoute encore la consultante de Robert Walters. L'environnement et les méthodes de travail des start-ups et des organisations traditionnelles sont très différents, il est donc logique que les gens soient attirés par les différents types d'organisations."

Selon le rapport Robert Walters "Agir comme une start-up", 39% des professionnels pensent que le modèle économique d'une start-up leur permettra d'être innovants. "Cela montre que de nombreux professionnels sont conscients des différences. Mais pour pouvoir vraiment travailler de manière innovante, il est important que vous soyez bien préparé à ces différences majeures dans votre façon de travailler. Si vous avez des difficultés à vous adapter rapidement, la transition vers une start-up ne sera pas facile non plus."

Ne pas avoir peur de l'échec

"Il existe des liens entre les start-ups et entrepreneuriat. C'est parce que ces organisations travaillent dans des conditions extrêmement incertaines. Comme les entrepreneurs, ils sont souvent confrontés à des difficultés et à des imprévus."

Selon une étude de la Harvard Business School, près de 75 % des start-ups échouent. "C'est un chiffre énorme", poursuit Margaux Schoukens. "Ce chiffre reflète parfaitement l'incertitude dans laquelle se trouvent souvent les jeunes entreprises. La réussite d'une start-up passe par une action rapide, agile et créative. Si tous ces éléments vous font hésiter, une start-up n'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Après tout, il faut vraiment être un casse-cou."

"On peut le résumer ainsi : les professionnels qui aiment la variété, l'innovation, un environnement dynamique et les défis peuvent sans aucun doute opter pour une start-up. Les employés qui préfèrent ne pas faire trop de concessions et pour qui la structure et la régularité sont plus importantes que la variation devraient choisir une organisation plus traditionnelle", conclut la consultante.

