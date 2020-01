Un employé belge sur quatre fait régulièrement des cauchemars impliquant son manager

Pas moins de 23% des Belges font régulièrement des cauchemars de leur chef, tandis que 16% d'entre eux ont déjà demandé de l'aide en matière de santé mentale à cause de mauvais rapports avec leur manager, ressort-il lundi d'une étude de la société de ressources humaines StepStone basée sur les réponses de plus de 5.700 employés et managers belges.

