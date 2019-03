Un déficit commercial en gaz naturel pour les Pays-Bas

La valeur d'importation du gaz naturel s'est élevée à près de 12,1 milliards d'euros l'an dernier, une hausse de 43% par rapport à 2017. Les Pays-Bas ont exporté, en valeur, pour 9,8 milliards d'euros de gaz naturel. C'est la première fois que les Pays-Bas sont importateurs nets de gaz naturel depuis l'exploitation de l'énorme champ gazier de Groningue dans les années 1960.

Ces dernières années cependant, l'exploitation de ce gisement ne peut plus se poursuivre avec la même intensité en raison des tremblements de terre provoqués par l'extraction. Le pic de surplus de gaz naturel exporté avait été atteint en 2012 lorsque pour 10 milliards d'euros avaient été exportés. Ces dernières années par contre, les Néerlandais sont contraints d'augmenter leurs importations, en provenance de Norvège et de Russie notamment. Cinquante-six milliards de mètres cubes ont été importés l'an dernier, plus du double par rapport à 2012.