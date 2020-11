La start-up Noatec s'attaque à ce satané mal de dos causé par une position assise prolongée. Son arme: un coussin autogonflant, léger, nomade, résistant et surtout "dynamique". Peaufiné par un kiné, l'accessoire veut asseoir sa valeur ajoutée auprès de tous les publics à l'ère du télétravail.

"Mon ami kiné Renaud Scholzen me parlait depuis 15 ans de son idée de coussin pour vraiment améliorer la position assise des individus et atténuer le mal de dos qu'elle engendre. A force d'en discuter, je lui ai dit: fabriquons-le et lançons-le!", raconte Frank Léglise (photo), le commercial de Noatec. Les deux amis, rejoints par Anne Piret, créent la société il y a un an. Le coussin Noa, fabriqué en Belgique par un atelier de travail adapté, est en vente depuis avril.

...

"Mon ami kiné Renaud Scholzen me parlait depuis 15 ans de son idée de coussin pour vraiment améliorer la position assise des individus et atténuer le mal de dos qu'elle engendre. A force d'en discuter, je lui ai dit: fabriquons-le et lançons-le!", raconte Frank Léglise (photo), le commercial de Noatec. Les deux amis, rejoints par Anne Piret, créent la société il y a un an. Le coussin Noa, fabriqué en Belgique par un atelier de travail adapté, est en vente depuis avril. Mais qu'a de si innovant cette mousse autogonflante enveloppée de PVC et d'une housse en tissu respirant alors que le marché du confort ergonomique des travailleurs sédentaires regorge déjà d'accessoires? Frank Léglise nous coupe illico: "Oui, un tas de coussins ergonomiques existent déjà mais ils sont rarement 'dynamiques'. Le nôtre oui. Il permet de bouger le bassin sur son siège et crée une légère instabilité que le corps doit compenser pour rester en équilibre. Notre coussin Noa ( pour Natural Oscillation Activator, Ndlr) favorise ces mouvements en provoquant le déséquilibre et diminue la pression sur les ischions, les os du bassin qui encaissent le poids du corps assis. Noa est innovant car il fait adopter une position adéquate sans effort tout en dynamisant l'assise. Il sert de trait d'union entre l'asymétrie de votre corps et la symétrie de votre mobilier." La poche d'air - résistante, antidérapante et de format standard adaptable à tous types de sièges - serait donc l'alliée idéale contre ce foutu mal de dos si familier aux travailleurs assis de longues heures. "Ce qui est hyper néfaste pour le corps! , insiste Frank Léglise. La position assise prolongée immobilise votre bassin, réduit votre concentration, ralentit votre circulation sanguine... Pire, il est prouvé que assis, le poids de votre corps exerce sur les vertèbres lombaires le double de pression que debout. Notre coussin d'assise dynamique réduit par deux, voire quatre, la pression au niveau des ischions. Par sa forme et son gonflant, il agit sur toute la surface du siège de l'individu et le met automatiquement en position optimale pour privilégier les bonnes courbures dorsales." Reste un hic que Noa ne peut amortir. Né en pleine crise du coronavirus, sa commercialisation en pâtit. "Pour bien expliquer le produit, il faut rencontrer les gens et les faire s'asseoir dessus. La crise sanitaire nous prive de toute démo en salons, magasins ou entreprises, déplore le commercial. C'est d'autant plus frustrant que le coussin convient à tous les publics contraints à des assises longue durée: élèves, seniors, femmes enceintes, automobilistes et évidemment la masse de travailleurs face à leur ordinateur. Noatec ronge d'autant plus son frein en plein boom du télétravail. Un vrai 'plus' pour notre coussin. Mais là aussi, comment promouvoir sa plus-value auprès des personnes en home ou en coworking? Entre la chaise ergonomique qui n'a rien de dynamique et coûte des centaines d'euros et notre coussin nomade vecteur d'une assise plus saine et plus confortable à 69,90 euros, il n'y a pas photo." La start-up de Temploux compte bien en vendre un millier par mois sur l'Europe à l'horizon du printemps 2021.