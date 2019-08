Un concurrent au Thalys sur la ligne Bruxelles-Amsterdam

Malgré la débâcle technique et financière des trains Fyra, qui avait conduit à des tensions entre la SNCB et son homologue d'outre-Moerdijk, les chemins de fer néerlandais (NS) comptent bien relancer une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Amsterdam et Bruxelles, rapporte mardi L'Echo.

© belga