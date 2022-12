L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) a mis en ligne une extension de son comparateur tarifaire à destination des indépendants et petites entreprises, annonce-t-il jeudi. Le comparateur meilleurtarif.be leur permet en effet désormais de trouver facilement un abonnement télécom abordable et adapté à ses besoins.

Le site Internet du régulateur permet de comparer de manière objective les tarifs des offres commercialisées pour la téléphonie mobile, la téléphonie fixe et Internet, ainsi que pour les offres groupées.

L'IBPT garantit l'exactitude des informations tarifaires fournies et leur constante mise à jour. Pour adapter le comparateur aux professionnels, l'IBPT a validé plus de 200 plans tarifaires de neuf opérateurs différents. On y trouve aussi quelques informations complémentaires, telles que le temps de réponse, les options de sécurité, la qualité affichée, etc. L'outil est disponible en français, néerlandais, allemand et anglais.

