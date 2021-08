Marc Coucke est actionnaire à 49% du Cheval Blanc (Het Witte Paard) à Blankenberge.

Avec le Showtime aan Zee, la bière, la musique, la danse et l'humour ont assuré, début août, la réouverture à Blankenberge du Cheval Blanc (Het Witte Paard), qui réunit chaque été quelque 25.000 amateurs de diners shows.

Ces spectacles ont servi de rampe de lancement à des centaines d'artistes flamands, de sorte que l'entreprise constituée en 1936 est devenue au fil du temps une institution avec l'acquisition de cinq hôtels, quelques restaurants et deux théâtres. Puis est survenue la pandémie, la fermeture forcée et le temps de la réflexion.

D'où l'apparition de Marc Coucke comme actionnaire avec 49%, aux côtés de la famille Van De Keybus qui reste majoritaire. Toujours à la côte, Marc Coucke (photo), associé à l'entrepreneur Bart Versluys, a acquis l'hôtel La Réserve à Knokke. Les investisseurs entendent donner un second souffle à l'endroit et prévoient d'injecter 7 millions d'euros à cet effet.

