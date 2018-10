Un CEO belge à la tête de Nivea

Le quinquagénaire succède à Stegan Heidenreich. Il avait déjà été nommé vice-CEO et prendra la première place le 1er janvier. Stefan De Loecker est né en Allemagne, à Siegen en 1967, mais a la nationalité belge. Il a étudié les sciences économiques appliquées à l'université d'Anvers.

Il a entamé sa carrière chez Nestlé où il a rapidement assumé des fonctions managériales dans les quartiers généraux en Suisse puis en Allemagne. En 2008, il est devenu le patron du groupe agroalimentaire pour la Russie.

La suite de sa carrière l'a mené au distributeur britannique Tesco, où il a été nommé Chief operating officer pour le Royaume-Uni puis patron pour la Slovaquie. Il est arrivé chez Beiersdorf en 2012, en est devenu membre du comité exécutif en 2018. Il était vice-président de ce comité depuis le 1er juillet dernier. Beiersdorf est surtout connu pour Nivea, mais détient également les marques Hansaplast, Labello ou encore Eucerin.

Le groupe allemand emploie plus de 18.000 personnes dans le monde et engrange un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros.