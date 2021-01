Cinq candidats repreneurs se sont manifestés pour la reprise de la chaîne de magasins de vêtements E5 mode. La chaîne est protégée contre ses créanciers jusqu'à la fin janvier. Un des candidats repreneurs est le Néerlandais Lex H., qui a des antécédents de faillites et qui ferait tout pour reprendre E5 mode, a-t-on appris mardi auprès du syndicat chrétien ACV Puls.

"Nous n'avons absolument pas envie de revivre l'histoire de Mega World", a déclaré mardi le syndicaliste Sven De Scheemaeker (ACV Puls).

E5 mode, dont le siège social se trouve à Saint-Nicolas, a connu des problèmes financiers importants lors du premier confinement. Les magasins ont dû fermer dès le 14 mars et n'ont pas rouvert avant la mi-mai. La chaîne a perdu 20 millions d'euros de chiffres d'affaires, un quart de ses prévisions de ventes annuelles et a bénéficié d'une procédure en réorganisation judiciaire par le tribunal de l'entreprise de Termonde.

Durant cette période de protection initiale, E5 mode a procédé à un rééchelonnement de la dette. Fin juin, le tribunal a donné son feu vert pour un redémarrage. En novembre, l'entreprise a déposé une demande de réorganisation judiciaire avec transfert sous autorité judiciaire pour assurer la préservation de tout ou une partie de l'entreprise ou de ses activités. Le tribunal de l'entreprise de Termonde a décidé le 24 novembre de protéger les sociétés E5 mode et ECG (European Clothing Group) contre leurs créanciers jusqu'à la fin janvier.

Selon M. De Scheemaeker, l'un des cinq repreneurs potentiels a proposé une offre imparfaite, beaucoup trop basse. Un autre est le très controversé Néerlandais Lex H., et le syndicat n'y est pas du tout favorable. "Nous n'avons pas envie de revivre l'histoire de Mega World", a déclaré M. De Scheemaeker.

Peu d'informations ont filtré sur les trois autres candidats à la reprise. Selon le syndicaliste, ZEB pourrait être l'un d'entre eux. Cependant, cette filiale Colruyt n'aurait fait qu'une offre de reprise partielle.

Un conseil d'entreprise est prévu jeudi chez E5 mode avec les mandataires judiciaires. Au total, 480 personnes travaillent pour la chaîne.

