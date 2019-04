Un indépendant à titre principal peut désormais calculer gratuitement ses revenus. Le groupe Xerius, qui propose ses services aux indépendants et entrepreneurs, a mis à leur disposition, jeudi, un calculateur de revenus nets et bruts en ligne, le premier de la sorte.

Sur base du chiffre d'affaires brut et des coûts, une estimation du revenu net est ainsi livrée. "La question principale des gens qui veulent entreprendre est de savoir combien ils gagneront au final", souligne Céline Englebert, porte-parole de Xerius.

Le calculateur brut-net produit les tarifs journaliers et prend aussi en compte des paramètres financiers comme les assurances groupe et hospitalisation, les frais déductibles, les cotisations sociales et les impôts/taxes. Le calculateur permet également aux entrepreneurs de savoir combien ils doivent facturer pour obtenir un salaire net souhaité.

Pour la porte-parole, l'objectif n'est pas de remplacer le rôle du comptable mais de mieux préparer les starters qui iront vers celui-ci ensuite.

L'outil est disponible via www.xerius.be/brutonetto.