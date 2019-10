Un Belge sur trois a du mal à concilier travail et vie de famille

Un tiers de la population active (entre 18 et 64 ans) rencontre des difficultés à concilier ses vies professionnelle et familiale, selon les dernières données de l'office belge de statistique, Statbel, publiées mercredi. Les personnes ayant un niveau d'instruction élevé sont plus confrontées à ce genre de conflits.

