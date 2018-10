Un Belge à la tête de l'Organisation internationale du cacao

Selon l'ICOO, Michel Arrion se réjouit de pouvoir "mettre à profit son expérience et sa connaissance du secteur du cacao pour travailler avec les producteurs et consommateurs afin de relever les défis du secteur". Le nouveau directeur exécutif a été nommé par consensus fin septembre. L'ICCO, créée en 1973, regroupe les pays exportateurs et importateurs de cacao. La Belgique fait partie de l'organisation en tant qu'importatrice. Le siège de l'ICCO a été transféré de Londres à Abidjan en 2017. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao.