Un bateau semi-autonome de 110 mètres de long relie désormais Zeebrugge et Anvers

Un bateau piloté à distance relie désormais les ports de Zeebrugge et Anvers, a annoncé la société Seafar, qui a développé la technologie nécessaire. Il s'agit du plus grand bateau semi-autonome du pays et il parcourt un trajet particulièrement compliqué.

Le premier trajet du porte-conteneurs de 110 mètres de long s'est déroulé lundi. Désormais, le bateau fera la navette d'un port à l'autre une fois par jour. Le navire n'est pas piloté par l'équipage mais depuis un centre de contrôle, en recourant notamment à la 4G et 5G, ainsi qu'à une série de technologies de pointe comme l'intelligence artificielle. "L'ordinateur pilote le bateau mais les opérateurs ont toujours la possibilité d'intervenir", explique-t-on chez Seafar. À terme, l'équipage du bateau pourrait être ramené de cinq à quatre, voire à trois personnes, le minimum. La principale préoccupation reste toutefois la sécurité sur une partie de l'Escaut parmi les plus fréquentées.