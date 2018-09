Un apprenti coûte 18.300 euros à une entreprise

La formation en alternance est "la voie royale pour créer son propre emploi ou créer un emploi de salarié", assure Pierre-­Frédéric Nyst, président de l'UCM. Toutefois, l'étude de l'UCM établit qu'accueillir un apprenant entre 3 et 4 jours par semaine sous contrat d'alternance (3 ans de formation) coûte en moyenne à une T/PME (moins de 20 personnes), pour chaque année de formation, plus de 11.750 euros. Sous convention de stage (2 ans de formation), la facture grimpe à plus de 18.300 euros.

La première année de formation est de loin la plus coûteuse : 9.000 euros doivent être investis.

Or, l'UCM relève qu'en 2017, les pouvoirs publics ont injecté quelque 91 millions d'euros dans l'IFAPME (Région wallonne) et la SF/EFPME (Région de Bruxelles­-Capitale), soit environ 4.700 euros par personne, ce qui s'avère trop peu.

"Au total, plus de 18.000 euros, c'est beaucoup, mais on croit à l'alternance. Ce qu'on demande, c'est au-delà d'un soutien à la formation plus appuyé, de l'ordre de 10 euros par heure de formation, c'est aussi une modernisation des organismes de formation. Il faut une seule plate­forme qui informe tout le monde, pour mieux préparer la transition 4.0 dans le domaine de la digitalisation", conclut le président de l'UCM.