Umicore a signé un prêt à impact positif de 500 millions d'euros, indique le groupe industriel jeudi dans un communiqué. Le prêt a été souscrit par un ensemble de 13 banques internationales et a une durée de base de cinq ans.

Appelé SSL pour "sustainability-linked loan" en anglais, le prêt à impact positif lie la performance durable de l'entreprise au taux de financement. Plus l'entreprise s'engage dans le développement durable, plus son taux de financement sera avantageux. Le prêt de 500 millions d'euros s'inscrit dans la stratégie "Let's go for Zero" d'Umicore, lancée en 2021, par laquelle le groupe s'est engagé à atteindre la neutralité carbone en 2035. Umicore souhaite aussi atteindre la parité hommes-femmes "dès que possible".