Umicore rachète les activités de raffinage de cobalt d'une entreprise finlandaise

Le groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage, Umicore, a annoncé jeudi soir avoir conclu un accord en vue d'acquérir les activités de raffinage de cobalt et de fabrication de précurseurs pour cathodes de Freeport Cobalt à Kokkola, en Finlande. Le montant de l'opération s'élève à 150 millions de dollars, plus la valeur du fonds de roulement qui sera repris à la clôture, soit environ 40 millions de dollars.

Marc Grynberg, CEO d'Umicore