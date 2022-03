Le groupe biopharmaceutique UCB va construire une nouvelle installation, dans son campus de Braine-l'Alleud (Brabant wallon), dédiée à la thérapie génique, pour un investissement de "plus de 200 millions d'euros au cours des prochaines années", a-t-il annoncé.

Le nouvel outil d'UCB s'accompagnera de la création de 100 nouveaux emplois "hautement qualifiés", promet le groupe.

Ces dernières années ont été marquées par une évolution significative dans le champ de la thérapie génique, laquelle est vue aujourd'hui comme pouvant entraîner un changement fondamental dans la façon de traiter des maladies, rappelle UCB. Mais la production des vecteurs viraux utilisés dans le cadre de thérapies géniques reste un challenge en raison de processus actuels très inefficaces et de coûts élevés. L'investissement d'UCB vise à remédier à cette situation en offrant au groupe la pleine maîtrise du processus, de la flexibilité mais aussi un avantage concurrentiel.

La nouvelle installation de 17.000 mètres carrés, dont la construction devrait débuter au deuxième trimestre 2022, pourrait être opérationnelle dès 2024.

La construction de l'installation de thérapie génique fera du campus brainois d'UCB "l'un des endroits les plus excitants en Belgique pour les esprits innovants et les personnes déterminées à repousser les limites du possible et à changer, pour le meilleur, la vie des patients", s'enthousiasme le groupe de biopharmacie.

