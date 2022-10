Depuis la semaine dernière, Uber a ouvert sa plateforme bruxelloise aux taxis traditionnels, à l'instar de ce que l'entreprise fait déjà ailleurs dans le monde (Etats-Unis, Espagne, Allemagne, etc.).

En clair, en se rendant sur l'appli, le client pourra commander un taxi traditionnel ou un véhicule LVC. Selon Uber, les inscriptions ouvertes il y a quelques semaines ont été un succès. Pour la plateforme, il s'agit clairement d'une manière d'assurer sa croissance.Ceci dit, Bruxelles souffre actuellement d'un sérieux souci de main-d'oeuvre, pénurie de chauffeurs liée aux reconversions et au chômage temporaire pendant la pandémie ainsi qu'à l'incertitude législative qui a longtemps plané à Bruxelles. Uber comme Heetch signalent des délais de course plus longs et des communes moins desservies (Bolt n'en parle pas). Du côté des Taxis Verts, on évoquait 30% de chauffeurs en moins et plus de 500 postes disponibles auprès d'Actiris juste avant l'été. Intégrer tout le monde dans la même plateforme est une façon de résoudre, en partie, le problème. Pour rappel, l'ordonnance "taxis" du gouvernement Vervoort entre en vigueur le 21 octobre.