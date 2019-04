Uber annonce aujourd'hui le lancement des vélos électriques partagés JUMP à Bruxelles. Ceux-ci sont en libre-service dans la capitale.

JUMP annonce une flotte de 500 vélos répartis sur Bruxelles-Ville, Ixelles, Saint-Gilles, Etterbeek, Saint-Josse-Ten-Noode et Schaerbeek. Bruxelles est la troisième ville européenne à accueillir des vélos électriques partagés.

"Circuler dans le centre de Bruxelles est parfois un défi" déclare Nikolaas Van de Loock, directeur général de JUMP Belgium. JUMP se veut être une "solution supplémentaire pour rendre le trafic plus fluide et également une option de transports alternative et durable pour les utilisateurs."

À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs d'Uber auront le choix entre réserver une course en voiture et voyage en vélo électrique.

Prix de l'utilisation ? Un euro pour débloquer le vélo et ensuite 0,15 euro par minute passée sur le vélo.

Uber indique également souhaiter "offrir plus d'options de transport en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale."

Pour son lancement, JUMP propose des balades gratuites à Bruxelles via l'application Uber pendant quatre jours, du jeudi 25 avril au dimanche 28 avril, jusqu'à un maximum de 20 minutes par balade.