Uber déploie 500 de ses vélos électriques partagés Jump à Bruxelles

Uber a lancé jeudi ses vélos électriques partagés JUMP à Bruxelles. Cinq cents deux-roues sont désormais en libre-service dans la capitale, via l'application mobile de la plateforme américaine. Ils sont répartis sur six communes: Bruxelles-Ville, Ixelles, Saint-Gilles, Etterbeek, Saint-Josse-Ten-Noode et Schaerbeek, ce qui permet de couvrir la majorité de la Région.

.