Uber va donner la possibilité à ses chauffeurs de choisir leurs courses en fonction de la destination et du prix, une fonctionnalité que les conducteurs réclamaient depuis longtemps.

La requête d'un potentiel passager comportera désormais le montant que gagnera le chauffeur s'il l'accepte, ainsi que la destination. "Il sera plus facile pour les conducteurs de décider si une course vaut le temps et l'effort" requis, assure la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur (VTC), dans un communiqué vendredi. Uber est engagé dans une bataille au long cours pour prouver que le modèle économique qu'il a créé, celui de la "gig economy" (économie des petits boulots), est viable économiquement et socialement.

Les inconvénients de l'indépendance, sans les avantages

Le statut de travailleur indépendant pour les chauffeurs, essentiel à ce modèle, est contesté dans de nombreux pays et Etats américains. Le nouveau format des requêtes a été testé dans plusieurs villes cette année et sera étendu aux Etats-Unis pendant les prochains mois, précise le communiqué. Uber assure que les tests ont été positifs pour les passagers aussi, "avec plus de courses réalisées et moins d'attente". De nombreux conducteurs ont l'impression d'avoir les inconvénients de l'indépendance, sans les avantages.

"Trip Radar"

L'entreprise basée à San Francisco avait déjà essayé des options similaires pendant la campagne pour le référendum californien de 2020 sur le statut des chauffeurs. Le statut de contractuels l'avait emporté, mais de nombreux chauffeurs avaient ensuite reproché au groupe d'avoir aboli ou vidé de leur substance les fonctionnalités qui leur donnaient plus d'indépendance. Uber a eu du mal à faire revenir ses conducteurs en sortie de pandémie, et donc à répondre à la forte demande. En mai, la société avait annoncé qu'elle allait investir davantage dans son offre pour les chauffeurs.

Le communiqué de vendredi mentionne un autre outil, "Trip Radar", qui permettra aux conducteurs de voir une liste des autres courses dans les parages, "pour avoir la possibilité d'en choisir une autre qui fonctionne mieux pour eux". Le géant des VTC va aussi leur proposer une carte bancaire avec des avantages associés, notamment pour faire des économies sur le prix du carburant, qui a considérablement augmenté.

