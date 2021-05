Twitter a présenté jeudi "Tip Jar" (la "boîte à pourboires"), un nouvel outil pour permettre aux utilisateurs du réseau social de faire des dons à leurs créateurs préférés.

"C'est la première étape de notre plan pour créer de nouvelles façons de donner et recevoir du soutien sur Twitter - avec de l'argent", a indiqué l'entreprise californienne dans un communiqué.

Pour l'instant, seul un groupe limité de personnes, des créateurs de contenu, journalistes, expert et ONG, peuvent ajouter une "Tip Jar" à leur profil.

Mais tous les utilisateurs anglophones peuvent verser leur obole.

"C'est vous qui menez la conversation sur Twitter et nous voulons que vous puissiez plus facilement vous soutenir les uns les autres au-delà des Follows, Retweets, et Likes", les options de partage et d'appréciation des messages, a précisé le groupe.

Le nouveau bouton offrira de payer via des services comme Patreon, PayPal ou Venmo.

Twitter ne prendra pas de commission.

Le réseau social veut diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité et les options de monétisation afin de fidéliser les influenceurs.

Il prépare notamment le lancement d'abonnements payants pour les comptes favoris des utilisateurs, avec des avantages et privilèges pour les abonnés.

La plateforme a publié des résultats plus faibles qu'espérés la semaine dernière. Le nombre d'utilisateurs quotidiens dits "monétisables" (ayant été exposés à au moins une publicité sur une journée donnée) s'est établi à 199 millions au premier trimestre, soit 1 million de moins que les prévisions des analystes.

"C'est la première étape de notre plan pour créer de nouvelles façons de donner et recevoir du soutien sur Twitter - avec de l'argent", a indiqué l'entreprise californienne dans un communiqué.Pour l'instant, seul un groupe limité de personnes, des créateurs de contenu, journalistes, expert et ONG, peuvent ajouter une "Tip Jar" à leur profil.Mais tous les utilisateurs anglophones peuvent verser leur obole."C'est vous qui menez la conversation sur Twitter et nous voulons que vous puissiez plus facilement vous soutenir les uns les autres au-delà des Follows, Retweets, et Likes", les options de partage et d'appréciation des messages, a précisé le groupe.Le nouveau bouton offrira de payer via des services comme Patreon, PayPal ou Venmo.Twitter ne prendra pas de commission.Le réseau social veut diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité et les options de monétisation afin de fidéliser les influenceurs. Il prépare notamment le lancement d'abonnements payants pour les comptes favoris des utilisateurs, avec des avantages et privilèges pour les abonnés.La plateforme a publié des résultats plus faibles qu'espérés la semaine dernière. Le nombre d'utilisateurs quotidiens dits "monétisables" (ayant été exposés à au moins une publicité sur une journée donnée) s'est établi à 199 millions au premier trimestre, soit 1 million de moins que les prévisions des analystes.