La compagnie aérienne TUI fly ne stationnera l'été prochain qu'un seul avion long-courrier à Brussels Airport, au lieu de deux. Certaines destinations lointaines disparaîtront donc de l'offre tandis que d'autres seront moins souvent desservies. Le porte-parole de TUI, Piet Demeyere, a confirmé mercredi ces informations rapportées par le site spécialisé dans l'aéronautique Flightlevel.

Le porte-parole évoque les prix élevés de l'énergie pour expliquer ces décisions. Le voyagiste TUI travaille avec des suppléments carburant, qui ont parfois atteint 300 euros pour les destinations lointaines ces derniers mois. De nombreux voyageurs belges ne sont pas disposés à payer ce type de montant. "Dans des destinations comme les Caraïbes, l'offre était souvent supérieure à la demande l'été dernier", explique Piet Demeyere.

L'avion long-courrier qui ne stationnera plus à Bruxelles, un Boeing 787-Dreamliner, déménage aux Pays-Bas qui bénéficient d'une demande plus stable, en particulier pour les Antilles néerlandaises. "Il s'agit de déployer les appareils là où ils répondent le mieux à la demande", confirme le porte-parole. "Nous verrons ensuite ce qui se passera après l'été prochain."

Etant donné qu'un seul Dreamliner volera au départ de Brussels Airport, des destinations telles que Miami (aux États-Unis) et Saint-Domingue (République dominicaine) disparaîtront de l'offre l'été prochain. Les autres destinations seront maintenues - la Jamaïque, Cuba, le Mexique et Punta Cana en République dominicaine - mais la fréquence sera réduite.

Selon Piet Demeyere, la décision peut nécessiter la recherche d'une solution pour "un maximum de dix personnes".

