Le groupe de voyage TUI, principalement connu pour ses vacances à forfait, se lance dans le secteur des sites tels que booking.com et Expedia avec une toute nouvelle plateforme hôtelière.

Le groupe veut tirer parti de la tendance selon laquelle les gens veulent de plus en plus composer eux-mêmes leurs voyages. Les plans ont été présentés vendredi dans la capitale suédoise, Stockholm.

La Suède est également le premier pays où TUI lance le concept d'hébergement seul. Les clients peuvent y réserver un hôtel ou un autre hébergement sans billet d'avion. Au cours du processus de réservation, les attractions ou les excursions possibles sont également proposées, ce qui permet aux gens de choisir eux-mêmes les composantes de leur voyage.

Le portail hôtelier a été lancé en Suède à la mi-décembre, avec plus de 15.000 hôtels dans une cinquantaine de régions pour commencer. L'offre est en constante évolution, selon le groupe. La Norvège, le Danemark et la Finlande suivront en février. D'autres marchés suivront au cours de l'année. Il n'y a pas encore de date précise pour un lancement en Belgique, indique TUI Belgium.

