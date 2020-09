La compagnie aérienne TUI fly suspend ses vols du 9 novembre au 17 décembre depuis les aéroports de Liège, Anvers et Ostende, a indiqué mardi la compagnie.

La compagnie précise que les semaines situées entre les vacances d'automne et de Noël sont les plus calmes de l'année. À cela s'ajoute que, en raison de la crise du coronavirus, la demande est encore plus faible. "Dès lors, TUI fly a décidé d'optimaliser ses opérations de vol pour cette courte période et de se concentrer sur les aéroports de Zaventem et de Charleroi", ajoute la compagnie.

Les passagers qui ont réservé un vol ou un voyage durant cette période depuis un des trois aéroports concernés pourront voler depuis Bruxelles à la date prévue. Ils seront contactés par TUI.

Le porte-parole Piet Demeyere a rappelé que les aéroports régionaux formaient un important pilier pour TUI. "Ce n'est absolument pas le but de les laisser tomber", a-t-il affirmé. TUI fly reprendra des vols à partir des vacances de Noël depuis les trois aéroports.

TUI fly est la plus importante compagnie aérienne présente à Anvers et Ostende.

