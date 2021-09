Le tour-opérateur TUI va recruter ces prochains mois "plusieurs dizaines" d'ingénieurs et techniciens pour l'entretien des avions à Brussels Airport. Des avions des compagnies de TUI seront entretenus dans le hangar TUI à Zaventem.

Le voyagiste avait décidé précédemment de rapprocher ses cinq compagnies (en Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Scandinavie et GB) et d'organiser certaines activités sur un site.

Brussels Airport a été désigné comme hub de maintenance pour tous les avions "narrow body" des cinq compagnies aériennes. Il s'agit d'avions monocouloirs, qui sont généralement utilisés pour des vols plus courts, par exemple en Europe. Il s'agit principalement de Boeing 737, selon le porte-parole de TUI Piet Demeyere.

Plus d'une centaine d'avions TUI devront transiter régulièrement par le hangar de Zaventem, précise M. Demeyere, pour la maintenance de base, des interventions plus spécifiques, des réparations et des mises à jour.

En choisissant Zaventem, le porte-parole fait entre autres référence à la "polyvalence et savoir-faire" des travailleurs, à l'entrepôt lui-même, qui est l'un des plus modernes du groupe, et à sa situation centrale en Europe.

Les grands avions (wide-body) du groupe TUI seront entretenus à Luton près de Londres.

