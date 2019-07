Trois millions de dollars pour le gagnant, 40 millions de prétendants : les chiffres astronomiques de la Coupe du monde de Fortnite

Maxime Defays Journaliste

La première Coupe du monde du jeu vidéo le plus populaire du moment se tient du 26 au 28 juillet prochain dans le mythique stade de tennis Arthur Ashe de New York. Des 40 millions de joueurs qui ont tenté leur chance pour décrocher le précieux sésame, il n'en reste plus que 200, dont deux vont porter fièrement l'étendard de la Belgique. Tour d'horizon des chiffres qui entourent la compétition.

© Reuters

Habitué des aces, des "passing shots" ou encore des victoires éclatantes de Novak Djokovic, Roger Federer ou de Serena Williams lors du traditionnel US Open de tennis, le court Arthur Ashe du parc de Flushing Meadows à New York va devenir le théâtre ce week-end d'un autre événement sportif, électronique cette fois-ci.

...

