En 2021, les constructeurs automobiles devraient commercialiser en Europe 214 modèles électriques. Cela représenterait plus qu'un triplement de l'offre par rapport à la situation de fin 2018 (60 modèles), selon une analyse publiée jeudi par la plate-forme européenne Transport & Environment (T&E) sur base de prévisions du bureau d'études IHS Markit.

Dans le détail, 92 modèles totalement électriques seraient commercialisés en 2021 et 118 modèles hybrides. "Si les prévisions se vérifient, d'ici 2025, 22% des véhicules assemblés seront électriques, ce qui est plus qu'assez pour atteindre la norme européenne de CO2 pour les voitures", estime T&E, qui regroupe une soixantaine d'organisations parmi lesquelles Inter-Environnement Wallonie et le mouvement urbain bruxellois Bral, dans un communiqué.