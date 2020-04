Le nombre des visiteurs des sites de paris en ligne est trois fois moindre en raison de la crise du coronavirus, selon la Commission des jeux de hasard, citée par De Morgen mercredi. Il était pourtant attendu qu'une fois confinés, davantage de Belges se tournent vers les paris et jeux de hasard en ligne.

La Commission supervise le nombre de visiteurs de ces sites quotidiennement. Une baisse de 38% par rapport à la moyenne des visites est constatée depuis la crise de la pandémie de coronavirus Covid-19, a répondu le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) au député Stefaan Van Hecke (Groen).

Cette diminution est attribuable à l'annulation de nombre de compétitions et évènements sportifs. Hormis au Bélarus, il n'y a plus de compétition footballistiques en Europe.

Lors de contrôles effectués ces dernières semaines auprès de 16 sites internet détenteurs d'une licence, des infractions ont été constatées dans 60% des cas.

Ces violations concernent avant tout les primes - qui sont tout à fait interdites -, le respect de la limite de jeu et la publicité illégale sur les sites.

