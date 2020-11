Coronavirus oblige, s'adapter à la situation actuelle est devenu quasi obligatoire. Heureusement des solutions existent : tabler sur le numérique, livrer à domicile et proposer de l'évasion.

L'année a été difficile. Cependant, les difficultés rencontrées ont également amené certaines entreprises à se métamorphoser, à se réinventer complètement et à permettre l'émergence d'idées innovantes.Dans toute crise, les entreprises, qui en sortent gagnantes, sont celles qui s'adaptent et repensent leur offre pour répondre aux besoins du moment. Rashan Dixon, co-fondateur de Techincon et consultant commercial senior pour Microsoft, donne trois exemples pour tenter de prospérer dans l'incertitude actuelle.Si vous le pouvez, essayez d'imaginer un service d'abonnement. Par contre, il faut tenir compte de la fracture numérique, car tout le monde ne dispose pas des mêmes conditions. (Re)Penser une formule d'abonnement permet aussi de revoir ses tarifs à la baisse ou de prévoir de nouveaux plans tarifaires et ainsi d'éventuellement attirer plus de personnes. Par exemple, lorsqu'Adobe a transformé sa Creative Suite en Creative Cloud, des plans tarifaires plus souples ont permis de répondre aux besoins des graphistes, photographes et autres créatifs.Demandez-vous s'il existe des consommateurs dont vous pourriez résoudre les problèmes, mais qui ne peuvent pas se permettre d'acheter votre produit. L'abonnement peut vous permettre d'uniformiser les règles du jeu numérique et d'élargir votre clientèle.Nous passons tous beaucoup de temps confinés à la maison. Cela entraîne une explosion des ventes d'articles de décoration pour embellir la maison, mais il faut aussi favoriser la mise en ligne d'articles qui améliorent notre quotidien.Il n'y a pas si longtemps, il semblait absurde d'acheter un matelas en ligne, sans l'avoir testé au préalable. Ce n'est plus le cas ! Aujourd'hui, la question à se poser est "comment vais-je vendre mon produit en ligne de la meilleure façon et en assurant un service de livraison à mes clients ?" Plus que jamais, il est intéressant d'investir sur votre présence numérique. Utilisez les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, afin d'être partout et incontournable.Actuellement, nous avons tous besoin de nous changer les idées, de penser à autre chose qu'à cette pandémie. Mais malheureusement, les secteurs de la culture, du divertissement et de l'horeca en ont pris un sacré coup et n'ont plus l'occasion d'assurer cette fonction récréative.Par contre, les ventes de jeux vidéo connaissent une augmentation assez importante par rapport à l'année précédente. Les sociétés de jeux se sont également adaptées aux besoins d'évasion que nous recherchons pendant cette période sombre. Cet été, ce type de produits a donc connu une hausse significative de ses ventes ; tout le monde cherchant à se divertir tout en restant à la maison. Les leçons à tirer pour les entrepreneurs du secteur du divertissement sont claires. Si vous voulez être compétitifs, créez de nouveaux contenus originaux et rendez-les compatibles avec les mobiles et autres plateformes numériques. En fait, la clé est de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs le plus rapidement possible. En réalisant cela, votre entreprise pourrait connaître une renaissance concurrentielle.