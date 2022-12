La période des fêtes et la chasse aux cadeaux voient chaque année éclore une flopée de boutiques éphémères aussi appelées pop up stores. Quelles sont les stratégies derrière ces magasins qui ne dureront que quelques semaines ? On a posé la question à trois initiatrices de ce style de boutiques, représentatrices des trois régions du pays.

Quelle est l'idée derrière l'ouverture d'un concept store ? Pourquoi se lancer dans ce type de projet commercial alors que les conditions économiques ne sont pas propices et que les faillites font plus souvent la Une des journaux que les ouvertures de magasins ? Trois entrepreneuses racontent à Trends Tendances leur projet de pop up store.

slo.li.brussels, le test grandeur nature

La Bruxelloise Ségolène Jeanjean réitère cette saison son concept de pop up store écoresponsable baptisé slo.li.brussels. Sa boutique éphémère en mode slow est articulée tel un appartement d'environ 60 mètres carrés présentant des objets de déco, des coussins, de la literie, des vêtements, des soins de beauté... Installée à Woluwé l'année dernière, elle a pris cette année ses quartiers depuis le 15 novembre dernier au centre de Bruxelles, entre le Sablon et la Grand-Place.

"J'ai suivi une formation en management événementiel. Mon projet se base sur l'activation de marques. Je désirais utiliser cette technique pour proposer des solutions concrètes afin d'accompagner celles et ceux qui le désirent à tendre vers un mode de vie plus durable, responsable et conscient", explique à Trends Tendances Ségolène Jeanjean. "Les services proposés via slo.li.brussels ont la même démarche : aider à profiter de chaque instant à son propre rythme, être plus en harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure".

Après être passée par la formation Couveuse de l'Agence bruxelloise hub.brussels, slo.li a pu passer de l'idée à la concrétisation grâce au programme de l'incubateur commercial bruxellois L'Auberge Espagnole. Il s'agit d'une expérience grandeur nature qui permet de tester un concept commercial dans des conditions réelles et à moindre coût tout en bénéficiant de conseils d'experts.

Cette année, l'entrepreneuse se lance 100% en solo tout en restant conseillée, si besoin, par les personnes-ressources de ces différentes structures d'accompagnement aux entrepreneurs.

"Mon but est de proposer une expérience différente des boutiques durables existantes ", avance Ségolène Jeanjean. Son pop up store se démarque des autres boutiques écoresponsables déjà présentes sur le marché - on pense notamment à Yuman - par l'expérience originale de mise en scène des produits qui permettent de se projeter plus facilement, ainsi que par les conseils et services qu'elle met en avant, commente la fondatrice.

Parmi la dizaine de références présentées figure également sa marque de vêtements de seconde main Clémentine et Michel. Il s'agit aussi pour Ségolène Jeanjean de rendre visible son travail d'architecte d'intérieur. Derrière tout ça, réside l'envie de "tester l'idée, le public, le quartier, les collaborations, le marché ", résume-t-elle.

Objectif : 10 centres bien-être

Car la trentenaire voit les choses en grand. Son projet ne s'arrêtera pas au soir du 24 décembre. "Ma vision à long terme est de lancer un e-shop ainsi que d'ouvrir un centre bien-être et commercial pérenne sur le même modèle que l'appartement."

Et même de devenir une référence à l'étranger en proposant une déclinaison de produits et services typiques de la ville où elle s'implantera. Son objectif : lancer pas moins de 10 centres de ce style dans le monde, nous confie celle qui se définit comme une "globe-trotteuse polyglotte". En 2023, l'entrepreneuse comme projet d'aller tâter le terrain à New York avec le soutien du Eye Global Program, sorte de programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. Elle compte s'y 'inspirer de ce qui se fait de mieux dans le domaine afin de rapporter dans ses bagages les best practices d'aménagement ou de structures commerciales. "Et pourquoi pas lancer mon premier centre là-bas ?" , se projette-elle.

Infos pratiques :slo.li.brussels, rue de l'hôpital 17 à 1000 Bruxelles, jusqu'au 24 décembre.

Mamé, la concrétisation d'un rêve

© Mamé/FB

Marie Frères a ouvert Mamé - Ma pour Marie et Mé pour Mélanie, mais aussi pour "mignon" en wallon - un pop-up store qui met en avant toutes sortes de produits éthiques et locaux. "L'idée est de proposer une sélection de "mignonneries" en tous genres à petits prix. Nous proposons plein d'idées cadeaux ", explique-t-elle à Trends Tendances. Dans cette aventure, elle s'est associée avec une amie originaire d'Esneux, Mélanie Taton.

On trouve dans la boutique éphémère d'une trentaine de mètres carrés implantée au centre de Waremme, des bougies odorantes et colorées, des bijoux de fantaisie, des cartes postales, des jeux, de la petite papeterie, des livres jeunesse ou encore, des doudous pour enfants... "Nous travaillons avec des créateurs qui proviennent des alentours de Waremme, mais en général, ce sont des produits belges. Et s'ils ne le sont pas, ils viennent d'Europe ou d'Angleterre", commente l'initiatrice du projet.

Graphiste à temps plein pour le Yellow Studio, Marie Freres a saisi l'opportunité de pouvoir exploiter un local inutilisé après une cessation d'activité, et cela à moindre coût. "Nous étions bien conscientes que la période n'était pas la plus propice à ce genre de projets - les frais fixes font peur ! - mais nous avions la possibilité d'occuper un local à 'prix de famille' et nous avons sauté sur l'occasion", explique-t-elle.

One shot

Si son associé, elle aussi graphiste, a déjà de l'expérience dans la gestion d'un e-shop - elle a lancé récemment Les Pépites - pour Marie, ce projet est un saut dans le vide et constitue une première expérience qui lui permet de s'essayer à la création et à la gestion d'une boutique. "J'ai toujours rêvé d'ouvrir un magasin, mais je n'ai jamais osé car cela représente un certain coût et je ne voulais pas me lancer seule avec un métier à temps plein sur le côté", explique cette maman de trois enfants.

Les deux entrepreneuses ont investi au début du projet 5.000 euros, chacune sur fonds propres. Au total, leur investissement, avec le réassort, tourne autour des 15.000 euros. "Un investissement raisonnable", estime Marie qui avoue s'être lancée avant tout pour le plaisir, sans viser de grandes marges bénéficiaires. "Le but n'est pas de faire un max de bénéfices, mais de rentrer dans nos frais. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas envisageable de toucher un salaire juste par rapport aux heures prestées dans ce genre de projet", explique-t-elle. "La gestion du stock n'est pas non plus évidente. Il faut pouvoir remplir l'espace", nous confie-t-elle.

Retentera-t-elle l'expérience d'ici peu ou l'année prochaine ? "Pas sur le court terme", répond Marie Freres. "Je suis enchantée de cette expérience très positive. Le début était un peu lent, mais on commence vraiment à avoir de la visibilité et de nombreux retours positifs. Seulement, je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours facile de cumuler la gestion d'une boutique avec une vie de famille en travaillant le samedi." Un one shot donc qui lui permet de gouter pour trois mois au bonheur, mais aussi aux aléas de la tenue d'un magasin.

Infos pratiques : Mamé, ouverture jusqu'au 31 décembre suivie de deux semaines de soldes en janvier. Page FACEBOOK

Mieke Dierckx, toucher un nouveau public

© PG

Après avoir ouvert des pop-ups stores à Malines et Anvers, la créatrice flamande de sacs, Mieke Dierckx, part à la conquête de la Bruxelles. Son pop up store cosy d'une vingtaine de mètres carrés a pris possession d'un bâtiment au style Art déco dans la rue de Flandre. "C'est un quartier sur le parcours de mode de Mad Brussels que nous aimons particulièrement. Le bâtiment au style rétro convient parfaitement à notre collection", explique la créatrice.

Le but affiché de Mieke Dierckx est de pénétrer un nouveau marché. "Nous sommes connus principalement en Flandre et nous avions envie de nous faire connaître davantage dans la capitale, de toucher et de mieux connaître un autre public", explique-t-elle. "A Anvers et Bruxelles, le public est plus international avec de nombreux touristes de passage, c'est un tout autre marché que Westerlo ou nous avons nos bureaux."

L'idée derrière une implantation au centre de la capitale est aussi de se faire connaître du public wallon. "Nous n'avons aucun point de vente dans le sud de la Belgique et nous aimerions savoir si le concept plait aux Wallons de passage à Bruxelles.".

La créatrice se considère expérimentée dans l'organisation de ce genre de boutique éphémère. Elle trouve la période des fêtes propice avec l'affluence au marché de Noël tout proche. "On sent qu'il y a plus de passage depuis que le marché de Noël a été inauguré la semaine dernière", commente la créatrice. "Nous ne sentons pas vraiment la crise. Je pense que les clients vont acheter plus intelligemment, en se tournant moins vers la fast fashion, mais en optant pour des pièces de qualité."

Le pop up store est lancé sur fonds propres, la créatrice déclare ne pas vraiment être au courant des aides et subsides, qui ne sont, selon ses dires, pas toujours facile à trouver pour ce type de projets. "On s'organise la plupart du temps sur fonds propres ou avec d'autres partenaires pour se partager les frais, comme dernièrement avec un créateur de bijoux à Knokke." La boutique occupe un local dédié spécialement à ce type de projet commercial temporaire. Alice Gallery donne de cette façon l'opportunité à des entrepreneurs de lancer leur boutique sur une période courte, avec un contrat de bail spécial.

Infos pratiques : Mieke Dierckx, Rue de Flandre 91, 1000 Bruxelles, jusqu'au 31 janvier, du jeudi au dimanche de 11h à 18h.

