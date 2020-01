Trois chercheurs d'emploi sur quatre ne reçoivent pas de réponse à leur candidature

Le processus de recrutement est un vrai parcours du combattant pour les demandeurs d'emploi: trois sur quatre ne reçoivent pas de réponse à leur candidature en temps voulu, selon une enquête menée par le site d'emploi Stepstone et publiée lundi. Toutefois, le parcours d'embauche devient de plus en plus court, d'après les données récoltées durant plus de quatre années.