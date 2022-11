Sous le nom de Waterkracht, Ekopak, Aquafin, Water-link et PMV vont transformer les eaux usées traitées des ménages anversois en eau de refroidissement pour les entreprises portuaires locales à partir de 2025. Cela permettra d'économiser 20 milliards de litres d'eau par an.

La gestion durable de l'eau est cruciale. Waterkracht, l'entreprise commune de quatre partenaires engagés, joint le geste à la parole. Une station d'eau de refroidissement dans le port d'Anvers filtrera, recyclera et valorisera les eaux usées de 600.000 habitants - soit 270.000 familles - pour en faire de l'eau de refroidissement destinée à des applications industrielles. La concession a déjà été signée avec le port d'Anvers-Bruges en juin 2022. Le site devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin 2025.

L'entreprise de Flandre-Occidentale Ekopak est chargée de construire et d'exploiter l'usine de haute technologie dans le quartier NextGen. Il s'agit de l'ancien site d'Opel qui sera converti en une plateforme circulaire dans le port. En tant que fournisseur international de solutions de traitement de l'eau et de réduction de la consommation d'eau, Ekopak utilisera la technologie des membranes intelligentes pour filtrer les eaux usées d'Anvers, puis les revalorisera pour d'autres applications industrielles.

Les eaux usées traitées des 600.000 habitants sont livrées par Aquafin et transportées vers la station d'eau de refroidissement. A partir de cette usine, Water-link assure la distribution dans la zone portuaire afin que tous les clients industriels puissent utiliser l'eau de refroidissement circulaire. Enfin, PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) cofinance l'ensemble du projet, qui nécessitera plus de 100 millions d'euros d'investissements directs et indirects.

Portée générale

"L'ampleur du projet hydroélectrique est très importante, déclare Pieter Loose, CEO d'Ekopak. En premier lieu, cela permettra de réduire la pression sur nos ressources en eau douce. Plus précisément: sur le canal Albert, la plus grande source d'eau du robinet en Flandre. Cela augmente la sécurité future de l'approvisionnement pour tous les utilisateurs. L'installation d'eau de refroidissement permettra d'économiser 20 milliards de litres d'eau par an."

Avec cette initiative, Ekopak, Aquafin, Water-link et PMV offrent une solution tangible à la crise de l'eau. "Traiter les eaux usées des ménages pour les réutiliser ensuite comme eau de refroidissement pour les entreprises est sans aucun doute un excellent exemple de circularité à grande échelle, avec un impact substantiel sur le bilan hydrique, déclare Pieter Loose. De plus, ce projet est une étape importante dans la transition vers un port durable, plaque tournante économique de la Flandre."

"Nous pouvons donc parler d'une première mondiale, indique le CEO. Anvers fait office de ville pilote, mais nous pouvons mettre en oeuvre ce modèle innovant dans d'autres villes et pays à l'avenir. C'est d'ailleurs un exemple de partenariat public-privé réussi. Ce projet montre que la circularité peut fonctionner à grande échelle lorsque les bons partenaires unissent leurs forces. Plus précisément: les décennies d'expérience des acteurs publics d'une part, et l'approche innovante et le savoir-faire des partenaires privés d'autre part."

