Tenir compte préventivement du bien-être mental permet souvent d'éviter une thérapie chez le psychologue. A cette fin, Mindlab a développé une plateforme en ligne à vocation scientifique qui fournit toutes sortes d'outils.

Les longues listes d'attente des psychologues illustrent l'état du bien-être mental dans notre société. Les problèmes de sommeil, le stress, le burn-out et la dépression ne sont que quelques exemples. Mindlab veut rendre les soins professionnels plus accessibles. A cette fin, la start-up gantoise a mis en place une plateforme en ligne avec des modules accessibles proposant une psycho-éducation ainsi que des exercices, des vidéos, des capsules audio et des témoignages pour aider les utilisateurs à mieux comprendre et à améliorer leur propre situation.

"L'idée initiale est née en 2019 du désir d'atteindre plus rapidement les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, explique Sare De Caster, psychologue et fondatrice de Mindlab. J'ai remarqué que de nombreuses personnes consultaient trop tard, ce qui signifiait souvent que les symptômes avaient empiré. En outre, je cherchais depuis longtemps un moyen de soutenir également mes clients entre les séances. J'ai donc décidé de mettre en place un lecteur cloud afin de partager le matériel et les exercices."

Cette initiative a fini par devenir une véritable plateforme d'apprentissage. "Fin 2020, la première version pour les particuliers était prête, mais rapidement, des organisations ont également manifesté leur intérêt afin de proposer les cours à leurs collaboratuers, précise Sare De Caster. En pleine crise du covid, ils ont voulu stimuler leurs employés à distance. Mindlab semblait être le moyen idéal pour y parvenir. "

Education et thérapie

Ce qui rend le concept unique est, d'une part, que Mindlab détecte les besoins d'une organisation au niveau global et individuel et, d'autre part, que l'utilisateur peut immédiatement commencer à utliser la plateforme. "On voit rarement cette combinaison dans la pratique, souligne Sare De Caster. Certaines plateformes se concentrent sur la mise au jour des besoins d'une organisation tandis que d'autres se concentrent sur le processus de suivi. Mindlab voit les choses de manière plus large: grâce à nos tests, nous essayons de détecter les problèmes et grâce aux modules d'auto- assistance, nous mettons l'accent sur un traitement efficace."

Cette approche joue un rôle important dans la prévention. La plupart des problèmes mentaux ne se manifestent que lorsque les symptômes sont déjà tels qu'il faut faire appel à un thérapeute. Mindlab propose des outils permettant de reconnaître très tôt les signaux de stress, par exemple.

La plateforme existe maintenant depuis deux ans et est en constante évolution. "Nous avons déjà ajouté des programmes qui se concentrent davantage sur la formation de compétences telles que l'affirmation de soi, la communication et le leadership, explique Sare De Caster. Des entretiens avec des professionnels sur certains thèmes liés au bien-être mental sont désormais disponibles. A la fin de cette année, nous lancerons un jeu dans lequel les gens pourront se défier eux-mêmes ou défier les autres."

