Pionnière du crowdfunding et du crowdlending à impact, la start-up Lita.co, d'origine française, a posé ses valises en Belgique voici quelques années et multiplie les soutiens aux projets "avec du sens". Entreprises à impact, coopératives..., une cinquantaine de projets ont déjà été financés.

Dix millions d'euros récoltés pour une cinquantaine de projets belges à impact, de la centrale hydro-électrique conteneurisée aux voiliers-cargos en passant par la ferme biologique spécialisée en permaculture. Voilà les chiffres qu'avance fièrement Lita.co, plateforme web de financement participatif dédié aux entreprises engagées pour la transition écologique et sociale. Cette start-up née en France s'est développée via une filiale noir-jaune-rouge depuis cinq ans. La filiale compte la maison mère au capital mais également le Credal, For Wings (un fonds de la famille Lhoist) ainsi qu'Impact Capital, le holding de Piet Colruyt. Aujourd'hui, la petite équipe de six personnes organisée autour de Vincent De Brouwer, le country manager, s'attache à se faire connaître et à se faire une place en avançant son argument "impact". Un positionnement spécifique sur lequel Lita.co est pionnière alors que les concurrents avancent désormais aussi cet argument. Mais l'engagement durable et sociétal fait intégralement partie de l'ADN de Lita.co. "Si l'on n'a pas de grille algébrique très stricte pour effectuer le choix des projets qui montent sur la plateforme, on y prête une attention toute particulière et plus de 50% des demandes sont rejetées, insiste Vincent De Brouwer. Les projets qui n'ont pas fondamentalement un impact sont écartés."

On ne met pas en avant l'aspect financier avant tout." - VINCENT DE BROUWER, "COUNTRY MANAGER"

Positionnement pointu

Ainsi, quasi tous les projets de promotion immobilière sont pour le moment écartés, comme pas mal d'entreprises pour qui le durable n'est qu'une dimension mineure. Et cela se voit dans la liste des financements réalisés: Lita.co compte pas mal de coopératives.

Ce positionnement pointu, la jeune pousse le revendique et l'explique très clairement à sa communauté de 17.500 investisseurs réguliers. "On ne met pas en avant l'aspect financier avant tout, commente le responsable de la plateforme. Et les citoyens qui investissent acceptent une éventuelle décote pour le décollement de société à impact positif. Ils admettent qu'on n'offre pas forcément les mêmes rendements, même s'ils restent intéressants." Et de souligner que des coopératives qui lèvent du capital sur Lita.co ont parfois tendance à plafonner la plus-value. Lita.co propose à la fois l'investissement en capital dans l'entreprise et du crowdlending, à savoir du prêt participatif. Dans les deux cas, les particuliers peuvent investir à partir de 100 euros. Beaucoup placent entre 200 et 300 euros. Dans certains cas, pour arriver à l'objectif fixé, Lita organise une levée institutionnelle en parallèle.

Quant aux entreprises, Lita.co essaie de sélectionner des projets qui lèvent minimum 100.000 euros et peut grimper jusqu'à 5 millions, même si le plus gros dossier en Belgique était de 1 million d'euros levés. Au total, dans notre pays, en France et en Italie, ses trois marchés, Lita.co a levé pas loin de 90 millions d'euros pour 240 projets. Lesquels auraient "créé ou consolidé" 14.400 emplois.

