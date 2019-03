Trends Gazelles de la Province de Hainaut 2019: compte-rendu en images

Ce mercredi 13 mars, c'est au sein du Pass à Frameries près de Mons que Trends-Tendances a mis à l'honneur les Trends Gazelles nominées pour la Province de Hainaut.

Frédéric Deborsu a accueilli les convives et a mené une interview avec Jérôme Vecchio, Administrateur et membre du comité de direction de la CCI Hainaut et Administrateur Délégué du groupe Gilo.

A suivi un échange entre Frédéric Deborsu et Monsieur Hugues Dubuisson, CEO Brasserie Dubuisson Frères.

La rédaction de Trends-Tendances a ensuite élu une entreprise par catégorie (petite, moyenne et grande entreprise) Ambassadrice des Trends Gazelles 2019 pour la Province de Hainaut:

Catégorie Petites entreprises: DREAM HOTEL

Catégorie Moyennes entreprises: A2 Frameries

Catégorie Grandes entreprises: CL Warneton

Cette soirée fut également l'occasion pour les partenaires, les invités de la CCI Hainaut et de la CCI Wapi et les Gazelles nominées d'échanger leurs expériences respectives.