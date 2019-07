Toyota teste ce mois-ci dans les rues de Tokyo un prototype de voiture hybride avec des panneaux solaires qui peuvent augmenter son autonomie électrique de 56,3 kilomètres. C'est beaucoup plus que ce que le constructeur automobile japonais proposait jusqu'à présent.

Toyota dispose déjà depuis 2016 d'une Prius hybride avec un toit fait de panneaux solaires en option. La capacité de charge maximale quotidienne de ceux-ci lorsque la voiture est garée n'est cependant que de 6,1 km. Et, pendant la conduite, ces panneaux ne peuvent générer de l'énergie que pour la batterie de 12 volts utilisée pour la climatisation et le système de navigation. Le prototype que le constructeur japonais teste à présent est bien plus puissant. Avec 860 watts, la capacité est environ 4,8 fois supérieure à celle du modèle existant. Si la voiture en stationnement capte de l'énergie solaire, l'autonomie entièrement électrique peut atteindre 44,5 km par jour. Grâce à l'énergie cinétique, en roulant, elle peut aller jusqu'à 56,3 km supplémentaire. On ne sait pas si et quand cette voiture arrivera sur le marché. Toyota ne s'exprime pas non plus sur le prix d'un tel véhicule.