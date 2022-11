Les SUV compacts sont sur une pente ascendante en Europe. C'est le segment des Peugeot 3008 & Cie. Toyota n'offrait rien de vraiment comparable sur notre continent. Mais il avait dans ses cartons internationaux le chaînon manquant: un SUV dérivé de la Corolla, lancé en 2020 et destiné initialement à l'Asie et l'Amérique du Nord.

Ce modèle aura donc finalement aussi un dessein européen.

A l'intérieur, ce n'est pas très folichon: le tableau de bord est sombre et peu jovial. Il reçoit une instrumentation numérique de 12'', mais ses possibilités de personnalisation sont limitées. A l'arrière, l'espace est correct, sans plus. Pareil côté coffre. Sous le capot, ce SUV embarque les propulseurs hybrides "autorechargeables" (HEV) des Corolla cinq portes et break, mais peaufinés et plus puissants (140 ou 197 ch). Comme toujours avec la technique HEV, la batterie ne peut pas être rechargée sur une prise de courant mais uniquement via le moteur à essence et la récupération d'énergie au freinage. Le mode électrique n'autorise qu'un à deux kilomètre(s) d'autonomie d'affilée avec des pointes à maximum 50-60 km/h, mais la batterie se recharge très vite et la consommation réelle est très basse. La soif se fait encore plus légère sur les trajets exclusivement urbains et périurbains, où l'on apprécie aussi la douceur de la boîte-pont, exempte d'à-coups. En conduite active, c'est une autre chanson: cette boîte fait trop mouliner le moteur, qui laisse alors échapper un râle lancinant.

Finalement, le bilan est mitigé: alors que les coréens Kia/Hyundai développent des produits spécifiquement adaptés à la culture européenne, Toyota ne fait ici qu'importer chez nous un bouche-trou un peu trop anonyme, déjà âgé de deux ans. Un modèle certes sans véritable tare, fiable et très sobre, mais auquel il manque ce petit supplément d'âme, de style et de raffinement qui caractérise les références du segment.

TOYOTA COROLLA CROSS 2.0 Hybrid 4 cyl. en ligne, essence, 1.987 cm3 + électrique ;

197 ch (145 kW) ;

batterie "autorechargeable" ;

longueur: 4,46 m, poids: 1.445 kg Performances Vitesse maxi: 180 km/h (bridage) ;

0-100 km/h en 7,6 s ;

consommation moyenne de l'essai: 5,3 l/100 km ;

rejets CO2 WLTP: de 113 à 120 g/km Prix A partir de 35.410 euros ; déductibilité fiscale: de 63 à 66%

+ Faible consommation,

douceur de la transmission en conduite urbaine et périurbaine,

suspension confortable,

disponible avec transmission intégrale,

fiabilité (garantie 10 ans/200.000 km!)

- SUV moins raffiné et affriolant que ses concurrents,

habitacle tristounet,

emballement moteur désagréable sous forte accélération

