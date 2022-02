Pour la deuxième année d'affilée, Toyota est le plus grand constructeur automobile mondial en termes de volumes écoulés.

Avec 10,5 millions de véhicules vendus en 2021 (une hausse de 10% sur un an! ), le groupe japonais a accru son avance sur son dauphin, le groupe VW (8,88 millions de véhicules, une baisse de 4,5%). Au passage, Toyota s'est payé le luxe de devancer General Motors aux Etats-Unis et d'augmenter ses ventes européennes de 9%. Le tout dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs et de crise sanitaire. De son côté, Tesla a connu une progression de 87% avec 936.000 voitures produites en 2021. Fait remarquable, l'entreprise d'Elon Musk affiche une marge opérationnelle de 12%, un véritable exploit dans l'industrie automobile.