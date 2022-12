Si vous allez à Paris pour les fêtes, vous ne pourrez les manquer. Elles sont parquées en grappe au pied de la gare du Nord et sillonnent au pas les artères bouchées de la Ville Lumière. Les Camry sont devenues reines des taxis à Paris!

Toyota Camry 2.5 Hybrid Quatre cylindres en ligne, essence, 2.487 cm3 + électrique ; 218 ch (160 kW) ; longueur: 4,88 m ; poids: 1.670 kilos ; coffre: 524 litres Performances Vitesse maxi: 180 km/h (bridage) ; 0-100 km/h en 8,3 s ; consommation moyenne de l'essai: 5,5 l/100 km ; rejets CO2: 125 g/km (WLTP) Prix 45.040 euros, déductibilité fiscale: 61% + Rapport prix/équipement/prestations, faible consommation et douceur générale du propulseur hybride, confort de suspension, habitabilité arrière, fiabilité en béton (garantie de 10 ans et 200.000 kilomètres) - Moins affriolante et statutaire que les berlines allemandes, moins adaptée à la conduite dynamique, n'existe pas en break ni en "plug-in" hybride

Intrigué, nous avons pris le volant pour savoir ce que cette voiture cache de si séduisant. De prime abord, en effet cette grande berline Toyota n'a rien d'excitant: ses dehors anonymes se fondent dans le décor. Mais sa beauté est intérieure. La Camry soigne en particulier ses passagers arrière: l'espace aux jambes est géant et le confort très soigné, avec possibilité d'opter pour une banquette chauffante au dossier réglable électriquement en inclinaison! Et pas besoin de rationner les bagages: la soute est d'une profondeur à s'y perdre. Cette voiture nous a aussi épaté par sa sobriété. Le modèle s'équipe d'un propulseur "hybride autorechargeable": la batterie ne peut donc pas être branchée sur une prise de courant, mais se charge seule, via le moteur à essence et la récupération d'énergie au freinage. La voiture évolue très régulièrement en mode électrique, en particulier en ville et dans les embouteillages. Plus ça bouchonne, moins elle consomme: l'appétit est descendu à 5,0 l/100 km d'essence sur un trajet ville/route à l'heure de pointe. On comprend le choix des taximen parisiens! D'autant que dans l'enfer urbain, le silence du mode électrique et la grande douceur de la boîte automatique spécifique ont des vertus anxiolytiques. Bien sûr, ce modèle n'est pas le plus charmeur ni le plus tendance du segment. Il ne déclenche pas l'euphorie dans l'instant mais s'apprécie au fil du temps et des kilomètres, d'autant que sa fiabilité est proverbiale. Si vous désirez plus de prestance, il y a la cousine de chez Lexus: l'ES, une base de Camry dans un emballage plus chic. Mais elle coûte au minimum 10.000 euros de plus. Un surcoût très difficile à justifier. Les taximen parisiens ne s'y sont pas trompés...