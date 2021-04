Ce résultat fait partie d'un plan plus vaste de Delhaize qui souhaite que l'ensemble de ses activités ait atteint la neutralité carbone avant la fin de l'année.

On le sait, depuis 2019, Delhaize est engagé dans le plan "The Lion's Footprint". Il s'agit d'un plan de développement durable ambitieux qui comporte trois volets: atteindre la neutralité plastique, réduire le gaspillage (alimentaire) et viser la neutralité carbone d'ici la fin 2021. La troisième partie du plan est en très bonne...

On le sait, depuis 2019, Delhaize est engagé dans le plan "The Lion's Footprint". Il s'agit d'un plan de développement durable ambitieux qui comporte trois volets: atteindre la neutralité plastique, réduire le gaspillage (alimentaire) et viser la neutralité carbone d'ici la fin 2021. La troisième partie du plan est en très bonne voie. La semaine dernière, le groupe au lion a annoncé que ses 763 magasins sont désormais CO2 neutres. Il s'agit bien de l'ensemble des intégrés et des indépendants (AD, Proxy, Shop&Go). Ces magasins étaient jusqu'ici responsables de 75% des émissions de CO2 de Delhaize. A ce stade, en 10 ans, le distributeur est parvenu à réduire les émissions de 70% dans l'ensemble de ses magasins, le surplus est compensé par le lancement ou le soutien à des projets durables belges et étrangers. Des projets qui ont été sélectionnés par CO2logic, la boîte bruxelloise spécialisée dans la réduction de l'impact climatique. A ce stade, l'économie porte sur 93.000 tonnes de CO2 par an, soit 25.833 voitures en moins sur les routes ou la suppression de l'émission annuelle de 11.000 ménages. Cette réduction de 70% est le résultat d'actions multiples: électricité verte, pompes à chaleur, panneaux solaires, éclairage led, lumière naturelle privilégiée, frigos et congélateurs à haut rendement, portes sur les frigos, réfrigérants naturels, etc. Pour atteindre une neutralité carbone pour toutes ses activités d'ici à la fin de l'année, Delhaize procède au même exercice dans ses bureaux et ses centres de distribution. Elle a aussi commencé à réduire l'empreinte carbone de ses camions de livraison (CNG, livraison à vélo, etc.).