Différents partenaires du secteur des boissons et de l'alimentation lancent, vendredi, la campagne en ligne #TournéeSociale pour que la réouverture des terrasses se déroule dans les meilleures conditions. Cette initiative a été lancée par Vinum Et Spiritus, les Brasseurs Belges, Fevia, Febed et Horeca Vlaanderen. A cette occasion, un concours photo est lancé à l'occasion de cette réouverture des terrasses.

"Tout le monde attend avec impatience l'ouverture des terrasses le 8 mai. Tous les acteurs du secteur de la restauration s'activent, tels que les fournisseurs, les distributeurs, ainsi que les producteurs de boissons et de produits alimentaires. Pour que l'ouverture se déroule le mieux possible et que les terrasses puissent rester ouvertes, ceux-ci invitent chaque personne à respecter les règles. Ensemble,"opérateurs et clients doivent faire en sorte que les terrasses demeurent 'sécurisées'", expliquent les organisateurs de la campagne.

Selon les organisateurs, quatre messages importants doivent être retenus à l'occasion de la réouverture tant attendue des terrasses:

• Respectez l'heure de fermeture : aidez les restaurateurs et le personnel et ne restez pas plus longtemps que prévu.

• Respectez les mesures : manger et boire n'est autorisé qu'en position assise. Dès que vous vous levez, vous devez porter un masque.

• Gardez une distance appropriée : il doit y avoir une distance de 1,5m entre chaque table. N'essayez donc pas de rassembler les tables dès lors que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez.

• Profitez avec modération : profitez, mais n'oubliez pas de vous hydrater régulièrement avec une boisson non-alcoolisée si vous optez pour une bière fraîche, un verre de vin ou un cocktail.

"Si vous allez en terrasse en respectant les nouvelles règles et que vous partagez une photo d'ambiance avec le hashtag #TournéeSociale, vous aurez peut-être la chance de gagner un cadeau surprise", soilignent les initiateurs de la campagne. Les photos doivent être partagées sur les réseaux sociaux.

La campagne lancée samedi se poursuivra jusqu'au 31 mai.

