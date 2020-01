La SNCB a enregistré une croissance de 3,9% de passagers supplémentaires en 2019 et une ponctualité améliorée. Cette progression suit la hausse de l'offre. En revanche, la SNCB a déçu en mettant en service un nouveau train mal adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Toujours plus. Le train attire davantage de voyageurs, passant de 244 à 253 millions de passagers transportés entre 2018 et 2019. Cette évolution s'explique par une offre qui continue d'augmenter.

"L'augmentation ciblée de l'offre de plus de 5% au cours de la période décembre 2017 - 2020, qui visait notamment à inciter les clients à voyager davantage durant les heures creuses et pendant le week-end, a permis de soutenir la croissance annuelle des voyageurs de 3,5 à 4% depuis 2017" avait indiqué la SNCB fin décembre, en annonçant une nouvelle hausse de l'offre, de 5%, dans le plan de transport 2020-2023.

Les jeunes et les voyageurs occasionnels

Les sources de la croissance sont notamment les jeunes, friands du Go Pass 1 et Unlimited, durant leur temps libre (+4,6%), les voyageurs vers l'aéroport de Zaventem, dont la desserte a été nettement améliorée.

D'une manière générale, les voyageurs occasionnels sont plus nombreux, notamment aux heures creuses, lorsque les trains sont vides.

La ponctualité s'est aussi améliorée de 3%, pour arriver à 90,4% par rapport à 2018.

Les nouvelles voitures M7 mal adaptées aux PMR

En revanche, la SNCB a déçu en mettant en ligne des voitures test, les M7. Leur mise en service à grande échelle sera organisée à partir de 2020, mais elles sont mal adaptées à l'usage des personnes handicapées.

"Il y a un malentendu, il y aura bel et bien des voitures M7 adaptées au personnes à mobilité réduite, avec de l'espace et des toilettes adaptées" avance Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. "Elle sera mise en service en 2021."

En revanche, il reconnaît qu'il faudra toujours une assistance pour que les PMR accèdent à ces rames, car la hauteur des quais varie en Belgique. "Il y a des quais à 76 cm, d'autres à 55 cm, nous avons choisi pour ces rames une hauteur intermédiaire, de 63 cm."

Il faudra donc toujours faire appel à une assistance, disponible dans 41 gares du pays, avec un préavis de minimum 3h. Pour justifier cette situation surprenante, la SNCB estime qu'elle ne peut standardiser rapidement tous les quais.

