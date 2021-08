Air Liquide utilisera cette énergie verte pour alimenter plusieurs de ses sites industriels et de production de gaz à usage médical en Belgique.

TotalEnergies, via Lampiris, sa filiale de fourniture d'électricité en Belgique, a signé un contrat d'achat d'électricité avec Air Liquide, annonce mercredi TotalEnergies.

TotalEnergies fournira 50 GWh par an d'électricité renouvelable sur une période de 15 ans. Air Liquide utilisera cette énergie verte pour alimenter plusieurs de ses sites industriels et de production de gaz à usage médical en Belgique. TotalEnergies fournira à Air Liquide cette électricité à partir d'un parc éolien offshore situé dans les eaux belges de la mer du Nord.

