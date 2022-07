Les fournisseurs d'énergie TotalEnergies et Engie Electrabel vont installer et exploiter près de 10.000 bornes de recharge électrique en Flandre, sur décision du gouvernement flamand, écrit jeudi le quotidien Het Belang van Limburg. Le média explique tenir cette information de bonne source.

Fin 2021, la Flandre comptait 5.800 bornes de recharge publiques (en courant alternatif) et 203 bornes de recharge rapide (courant continu). Pour accompagner le développement soutenu des véhicules électriques, quelque 35.000 bornes publiques et semi-publiques devront être construites en région flamande d'ici 2025.

Dans cet objectif, la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open Vld) a lancé un appel d'offres pour la construction de stations de recharge en courant alternatif d'une capacité de 22 kW sur le domaine public.

Le plan attribue le Limbourg, Gand, Anvers, Malines à Engie Electrabel tandis que TotalEnergies sera en charge du développement de bornes de recharge à Louvain et dans la périphérie bruxelloise, dans les Ardennes flamandes, dans le Wassland, à Alost, à Ostende, au Westhoek, à Bruges et à Courtrai, selon le journal flamand.

Les entreprises seront en charge de la livraison, de l'installation, de l'entretien et de l'exploitation des bornes.

L'information n'a toutefois pas été confirmée par le cabinet de la ministre flamande de la Mobilité. Cette dernière précise qu'aucun contrat n'a encore été conclu. Ce plan devrait permettre d'ajouter 10.000 bornes dans le domaine public d'ici 2025, précise Lydia Peeters.

Les villes de Genk, Anvers, Gand et Ostende ont précédemment indiqué qu'elles investiraient dans leur propre réseau de bornes de recharge.

Fin 2021, la Flandre comptait 5.800 bornes de recharge publiques (en courant alternatif) et 203 bornes de recharge rapide (courant continu). Pour accompagner le développement soutenu des véhicules électriques, quelque 35.000 bornes publiques et semi-publiques devront être construites en région flamande d'ici 2025. Dans cet objectif, la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open Vld) a lancé un appel d'offres pour la construction de stations de recharge en courant alternatif d'une capacité de 22 kW sur le domaine public. Le plan attribue le Limbourg, Gand, Anvers, Malines à Engie Electrabel tandis que TotalEnergies sera en charge du développement de bornes de recharge à Louvain et dans la périphérie bruxelloise, dans les Ardennes flamandes, dans le Wassland, à Alost, à Ostende, au Westhoek, à Bruges et à Courtrai, selon le journal flamand. Les entreprises seront en charge de la livraison, de l'installation, de l'entretien et de l'exploitation des bornes. L'information n'a toutefois pas été confirmée par le cabinet de la ministre flamande de la Mobilité. Cette dernière précise qu'aucun contrat n'a encore été conclu. Ce plan devrait permettre d'ajouter 10.000 bornes dans le domaine public d'ici 2025, précise Lydia Peeters. Les villes de Genk, Anvers, Gand et Ostende ont précédemment indiqué qu'elles investiraient dans leur propre réseau de bornes de recharge.