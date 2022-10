Pour expliquer la différence entre les dates de consommation DLC et DDM, Too Good To Go a lancé, il y a un an, l'initiative "Utilisez vos sens" et le pictogramme "Observez, sentez, goûtez". Un an après l'heure du bilan a sonné.

L'application anti-gaspillage "Too Good To Go" est désormais bien connue du grand public. Et bon nombre de Belges ont déjà testé cette astuce "anti-crise" pour aller récupérer un panier d'invendus que cela soit auprès d'une boulangerie, d'une grande surface ou d'un restaurant.

Mais l'ambition de lutter contre le gaspillage alimentaire de Too Good To Go va plus loin, en s'attaquant, depuis un an, aux dates de consommation. Cette initiative sur les dates de consommation, lancée simultanément dans 11 autres pays de l'Union européenne, a un objectif à plus long terme : celui de contribuer à une révision de la législation européenne, qui régit la manière dont ces dates sont indiquées sur les emballages. Cette révision est attendue pour 2023.

DLC vs DDM

Il existe deux sortes de dates de consommation : "à consommer de préférence avant" (DDM) et "à consommer jusqu'au" (DLC). Souvent mal comprises, elles sont responsables d'énormément de gaspillage alimentaire chez le consommateur.

Mais qu'est-ce qui différencie la "date limite de consommation" (DLC) à la "date de durabilité minimale" (DDM). Il est préférable de ne plus consommer un produit après un dépassement de la date de consommation (DLC), pour une question de sécurité alimentaire. Par contre, une DDM dépassée ne signifie pas que le produit n'est plus consommable (s'il a été conservé de manière appropriée) mais que sa qualité optimale n'est plus garantie par le fabricant.

Pour expliquer clairement cette différence entre DLC et DDM, Too Good To Go a lancé, fin septembre 2021, l'initiative "Utilisez vos sens" et le pictogramme "Observez, sentez, goûtez". Avant son lancement, 3 Belges sur 4 ignoraient d'ailleurs la différence entre les deux dates (i-VOX, 2020). Aujourd'hui, cette initiative est soutenue par 35 partenaires acteurs de la filière alimentaire, qui se sont engagées à réduire le gaspillage alimentaire causé par les dates de consommation.

"Observez, sentez, goûte"

L'initiative de départ "Observez, sentez, goûtez" est fort simple. Si la date de durabilité minimale est dépassée, plutôt que de le jeter directement, l'appli invite les consommateurs à bien regarder le produit (quel est son aspect général ?), puis de le sentir (il y a-t-il un changement de son odeur?) et enfin de le goûter. Aucune altération d'aucune sorte ? Le produit peut encore être consommer !

Cette confusion de dates est responsable de 10% du gaspillage alimentaire en Europe, soit 9 millions de tonnes de nourriture, précise le site de l'appli.

"À travers l'initiative "Utilisez vos sens", souligne Franco Prontera, Country Manager de Too Good To Go Belgique, Too Good To Go crée de la collaboration et du lien, entre les acteurs privés, les pouvoirs publics et les consommateurs pour atteindre des objectifs inédits en termes de pédagogie, de sensibilisation et de changement de pratiques autour des dates de consommation. S'il reste encore du travail, nous sommes extrêmement fiers des premiers résultats concrets de l'initiative, appliqués à grande échelle ! On trouve ainsi dans les supermarchés belges plus de 10 millions de produits grand public qui portent le pictogramme "Observez, sentez, goûtez" qui sensibilise aux dates de durabilité minimale indiquant que le produit reste consommable une fois la date dépassée et permettent au consommateur de moins gaspiller !"

Un an plus tard, quel est le bilan ?

Depuis son lancement en septembre 2021, Too Good To Go annonce le premier rapport d'impact concernant son initiative (télécharger le rapport complet en anglais). Et le résultat est que la compréhension des différentes dates de consommation a bien avancé puisqu'en un an, le nombre de Belges qui savent maintenant qu'il existe deux types de dates de consommation a doublé, et un Belge sur cinq a vu le pictogramme "Utilisez vos sens". De plus, 70% des répondants ont pris conscience du gaspillage alimentaire grâce à ce pictogramme et 62% des Belges interrogés ont été inspirés par lui afin d'utiliser leurs sens une fois la date dépassée *.

Le bilan en quelques chiffres : • Plus de 10 millions de produits alimentaires en rayon portant le pictogramme "Observez, sentez, goûtez avant de jeter" • Plus de 100 supermarchés ont sensibilisé aux DDM en magasin avec une campagne d'affichage dans les rayons. • 8 Belges sur 10 savent ce que signifie la date de durabilité minimale * • 1 marque remplace les DLC par des DDM pour les produits qui ne sont pas hautement périssables et peuvent encore se consommer après la date. • 323 gammes de produits intègrent le pictogramme sur l'emballage : Actimel, Activia, Alpro, Boni, BonMush, Carrefour, Chocapic, Chocoyoco, Cora, Danio, Fitness, Golden Grahams, Hellmann's, Joyvalle, Kazidomi, La Vache Qui Rit, Lion, NAT, Natura, Nesquik, Oikos, Philadelphia, Raw Organic Food, Smaakt, Special K, St Môret, YMI

* C'est ce que révèle une enquête conduite en ligne par le bureau iVOX à la demande de Too Good To Go en septembre 2022 auprès de 1.000 Belges.

