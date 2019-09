Tous les voyages qui ont été réservés en Belgique sont annulés. Chaque client doit introduire en ligne un dossier de réclamation au Fonds de Garantie Voyages (GFG). Celui-ci procédera au remboursement, a fait savoir jeudi le GFG à l'issue d'une concertation avec les curateurs des sociétés de Thomas Cook en faillite.

"Les curateurs des sociétés de Thomas Cook Belgique déclarées en faillite ont annulé tous les voyages futurs", est-il indiqué sur le site internet du Fonds de Garantie Voyages.

Hans De Meyer, une des trois curateurs, confirme l'information. "Nous avons décidé d'annuler tous les voyages. Plus aucun voyage ne pourra se faire via Thomas Cook", a-t-il ajouté. "Le Fonds de Garantie intervient et les acomptes seront remboursés. Les personnes ayant déjà payé l'intégralité de leur voyage seront également remboursées. Les gens qui sont déjà partis seront ramenés de façon correcte."

Le curateur ajoute que les voyageurs, dans leur intérêt, sont invités à introduire rapidement un dossier de réclamation (claim).

Test-Achats a salué la nouvelle tombée jeudi après-midi. "C'est un langage clair. Les voyageurs savent désormais où ils en sont", a tweeté un porte-parole.